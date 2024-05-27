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Gösteride İsrail'e boykot çağrısı da yapıldı.

İsviçre hükümetini de İsrail'in Gazze'deki eylemlerine ortak olmakla suçlayan eylemciler, "Gazze'de yaşanan soykırımın durdurulması çağrısında bulunduklarını" belirtti.

Kentteki Bel Air Meydanı'nda yoğun yağışın yaşandığı saatlerde bir araya gelen eylemciler, İsrail aleyhinde slogan attı.

CENEVRE (AA) - İsviçre'nin Cenevre kentinde yüzlerce kişi yağmurlu havaya rağmen Filistin 'e destek gösterisi düzenleyerek, " Gazze 'deki soykırımın durdurulması" çağrısında bulundu.

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