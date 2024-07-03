25. Üniversiteler Yaşar Sevim Plaj Hentbolu Türkiye Şampiyonası Köyceğiz’de başladı 25. Üniversiteler Yaşar Sevim Plaj Hentbolu Türkiye Şampiyonası Köyceğiz’de başladı

CENEVRE (AA) - İsviçre'nin Cenevre kentindeki yüzlerce Türk vatandaşı, A Milli Futbol Takımı'nın, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda Avusturya'yı 2-1 mağlup ederek çeyrek finale kalmasını kutladı.

Türkler, Türkiye-Avusturya müsabakasını kentteki Plainpalais Meydanı'nda kurulan dev ekrandan izledi.

Ellerinde Türk bayrakları ve Türk takımlarının formalarıyla karşılaşmayı izleyen taraftarlar, zaman zaman tezahürat yaparak A Milli Takımı'nın coşkusuna ortak oldu.

Türk taraftarlar, maçın bitiş düdüğüyle büyük sevinç yaşadı.

Şehir meydanında galibiyeti kutlayan Türk vatandaşlarına yoldan geçen araçlar korna çalarak eşlik etti.


Kaynak: aa