İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son bir haftada gerçekleştirilen "ÇENGEL-7" operasyonlarının detaylarını açıkladı. Türkiye genelinde 26 ilde düzenlenen bu kapsamlı operasyonda, kaçak ve sahte alkol üreten kişilere yönelik baskınlar yapıldı.

3.626 Litre Kaçak Alkol Ele Geçirildi: Operasyonlarda yüklü miktarda kaçak ve sahte alkol ele geçirildi.

50 Şüpheli Yakalandı: Kaçak alkol üretimi yaptığı belirlenen 50 kişi gözaltına alındı.

Bakan Yerlikaya'dan açıklama

İçişleri Bakanı Yerlikaya, operasyonların devam edeceğini ve halkın sağlığını tehdit eden bu tür yasadışı faaliyetlerle kararlılıkla mücadele edeceklerini belirtti. "Halkımızın güvenliği ve sağlığı için bu tür operasyonları sürdüreceğiz," dedi.

Kaçak alkol üretimi, ciddi sağlık riskleri taşıyan ve ölümlere neden olabilen bir faaliyet olarak biliniyor. Bu tür operasyonlar, halk sağlığını koruma ve yasa dışı faaliyetleri engelleme amacı taşıyor.