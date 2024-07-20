Muğla'nın Boldrum ilçesine bağlı Cennet Koy’da Cengiz İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından planlanan Kıyı Koruma Yapıları (Batık Dalgakıran) projesi için Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) süreci başlatıldı.

Cengiz İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. Gölköy Mahallesi’nde bulunan ve üçüncü derece doğal ve arkeolojik sit statüsünde olan 678 bin metrekarelik arazide tesis kurmak amacıyla kapasite artış projesine "ÇED gerekli değildir" kararı almıştı.

Şirket Cennet Koy’daki 305 ada bir parsel ile 306 ada bir parsel önü kıyı kenar çizgisinin deniz tarafında inşa etmeyi planladığı yedi dalgakıran için de 17 Temmuz itibarıyla ÇED süreci başlatıldı.

İkinci derece doğal sit statüsüne sahip önemli doğa alanında uygulanacak proje Aydın-Muğla İlleri 1/50.000 Ölçekli Bütünleşik Kıyı Alanları Planı'nda, "3. Bodrum-Güney Milas Bölgesi" paftasında, Akdeniz Foku Yaşam Alanı içerisinde kalıyor.

Cengiz İnşaat, dalgakıranları kıyının etkin kullanılabilmesi, rüzgarlardan korunma, kıyı erozyonu ve tahribatının önlenmesi amacıyla planlıyor.

Denizin dalgalı olmasını gerekçe gösteren şirket, sahil kesiminde düzenlemeler yapılmadan kıyının kullanılamayacağını ileri sürüyor.

Projenin toplam yatırım bedelinin etüt, plan, proje vb. giderleri ile mülkiyet giderleri de dahil edilerek 65 milyon 247 bin 243,72 TL olacağı öngörüldü.

Otel için "ÇED gerekli değildir" kararı verilmişti

Cengiz İnşaat'ın 678 bin metrekarelik arazide yapmak istediği otel projesi için 2022'nin Aralık ayında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Bodrumluların ve ekoloji örgütlerinin tüm itirazlarına rağmen "ÇED gerekli değildir" kararı vermişti.

Bodrum Belediyesi, bu karar sonrası firmaya verilen ruhsatı iptal etti.

Ancak Cengiz İnşaat iptali yargıya taşıdı ve Muğla İdare Mahkemesi ruhsat iptaline yürütmeyi durdurma kararı verdi.

İnşaatlar devam ederken, şirketin kapasite artış talebi de Çevre Bakanlığı tarafından kabul edildi. Başta 440 kişilik olarak planlanan turistik tesisin kapasitesi 556 kişiye çıkarıldı ve otel ile apart otel inşa edilecek alanlar belirlendi.