Ünlü oyuncu Aras Bulut İynemli'nin babası Cengiz İynemli, 76 yaşında hayata veda etti. Sanat dünyasında tanınan bir isim olmayan ancak oğlu Aras Bulut İynemli’nin başarısıyla dikkatleri üzerine çeken Cengiz İynemli, son iki yıldır kanser tedavisi görüyordu. Cenaze ilanında, Cengiz İynemli’nin ailesi ve yakınları, kaybın ardından duydukları derin üzüntüyü dile getirdi.

Cengiz İynemli'nin cenaze töreni

Cengiz İynemli'nin cenaze töreni, 31 Ocak Cuma günü Kilyos Camii'nde düzenlenecek. İkindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından, Cengiz İynemli Kilyos Mezarlığı’na defnedilecek.

Vefat sebebi ve taziye mesajları

Cengiz İynemli'nin ölüm sebebinin, iki yıldır tedavi gördüğü kanser olduğu belirtiliyor. Aras Bulut İynemli ve ailesi, bu büyük kaybın ardından büyük bir acı içindeyken, sosyal medyada sevenlerinden taziye mesajları aldı.