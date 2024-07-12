Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren tecrübeli golcü Cenk Tosun'a ezeli rakipten talip olduğu konuşuluyor. EURO 2024 sonrası tatile çıkan Cenk Tosun'u Fenerbahçe de transfer etmek istiyor.

İlk olarak Beşiktaş ile görüşecek

Cenk Tosun, ilk önce Beşiktaş ile konuşup sözleşme için isteklerini iletecek. Daha sonrasında eğer Beşiktaş ile anlaşma gerçekleşmezse Fenerbahçe'nin devreye girip sözleşme imzalayacağı söylenen bilgiler arasında. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Cenk Tosun'a Fenerbahçe teklifi götürdü. Tatil sonrası kararı kesinleşecek oyuncunun şu an için hangi takımla anlaşacağı belirsiz.

Geçen sezon Beşiktaş formasıyla 47 maça çıkan forvet oyuncusu, 11 gol atarken takımına 5 asistlik katkıda bulundu.