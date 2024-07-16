Fenerbahçe, Beşiktaş'tan ayrılan A Millî Takım'ın golcüsü Cenk Tosun'un transferini resmen duyurdu. Golcü futbolcu sarı-lacivertli ekibe transferini tamamlamak için İstanbul'a geldi.

Yakın zamanda sözleşme imzalayacak

Sağlık kontrollerinden geçecek olan milli yıldız, sonrasında resmi sözleşmeye imza atacak. Bodrum'dan Sabiha Gökçen Havalimanı'na gelen 33 yaşındaki futbolcuyu sarı-lacivertli kulübün personelleri karşıladı. Havaalanında fotoğraf çektirmek isteyen taraftarları kırmayan Cenk Tosun, daha sonra kendisini bekleyen araca binerek alandan ayrıldı.

Fenerbahçe'nin açıklaması

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde: "Kulübümüzün, prensip anlaşmasına vardığı milli futbolcu Cenk Tosun, sağlık kontrolünden geçmek ve transfer görüşmelerini ilerletmek üzere bugün İstanbul’a gelecektir."

Sözleşme detayları

Fenerbahçe'nin Cenk Tosun ile 1+1 yıllık sözleşme imzalaması beklenirken milli golcünün 2 yıllık maliyetinin maaş ve imza parası dahil toplam 2.5 milyon euroya yakın olacağı öğrenildi.

Cenk Tosun'un kariyeri

Eintracht Frankfurt altyapısında yetişen Cenk Tosun, daha sonra Gaziantepspor'da oynadı. Beşiktaş'ın 2014-2015 sezonu başında bonservis bedeli ödemeden transfer ettiği Cenk Tosun, 2017-2018 sezonu devre arasında 22 milyon 500 bin euro karşılığında Everton'ın yolunu tuttu. Cenk Tosun, 2019-2020 sezonunun ikinci yarısını Crystal Palace'ta kiralık olarak geçirdi. Tecrübeli futbolcu, 2020-2021 sezonu devre arasında ise Beşiktaş'a kiralandı. 2022-2023 sezonunda sözleşmesi sona eren Cenk Tosun, yeniden Beşiktaş'a imza attı.

Tecrübeli futbolcu siyah-beyazlı forma ile 227 maça çıkarken 96 gol kaydetmeyi başardı. 33 yaşındaki golcü oyuncu, Beşiktaş'ta 3 Süper Lig, 2 de Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı.

Beşiktaş'ın vedası

Beşiktaş, sözleşmesi sona eren Cenk Tosun'a veda etti. Beşiktaş'tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Yollarımızın ilk kez 2014 yılında kesiştiği, kazandığımız üç Süper Lig ve iki Türkiye Kupası şampiyonluğunda pay sahibi olan, A Milli Takımımızın değerli oyuncusu Cenk Tosun’la profesyonel sözleşmemiz sona ermiştir. Cenk Tosun’a kulübümüze emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."