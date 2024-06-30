Pembe karakteri ile Cennet Mahallesi dizisinde büyük beğeni toplayan Baykal, reyting rekorları kıran İnci Taneleri'nde izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Kanal D ekranlarında yayınlanan ve Yılmaz Erdoğan'ın yazıp başrolünde yer aldığı İnci Taneleri dizisi, kadrosuna bir usta ismi daha ekliyor. Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Güven Kıraç ve Cihan Kubilay gibi tanınmış oyuncuların yer aldığı diziye, Melek Baykal da katıldı.

"Her şey para değil"

Melek Baykal dizide bir zamanlar pavyonda çalışmış, yıllar sonra da pavyon sahibi olan bir kadını canlandıracak. Tecrübeli oyuncu, kısa bir süre önce yaptığı bir açıklamada "Ekrana döneceksem içime sinen bir iş olmalı. Her şey para değil" ifadelerini kullanmıştı. 69 yaşındaki Melek Baykal, son olarak Şevval Sam ve Caner Cindoruk ile birlikte Yandaki Oda dizisinde başrolü paylaşmıştı.

Baykal’ın yeni rolü ve performansı, izleyiciler tarafından büyük bir merakla bekleniyor.