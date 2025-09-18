Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na, AK Parti Aydın İl Başkanı Mehmet Erdem, Büyük Birlik Partisi Aydın İl Başkanı Kerim Tütenk ve diğer yöneticilerden nazik bir ziyaret gerçekleştirildi.

Çerçioğlu’na AK Parti ve BBP'den ziyaret

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na, AK Parti Aydın İl Başkanı Mehmet Erdem, Büyük Birlik Partisi (BBP) Aydın İl Başkanı Kerim Tütenk, AK Parti Aydın Milletvekilleri Seda Sarıbaş ve Ömer Özmen ile BBP Aydın il yönetim kurulu üyeleri, BBP Kuyucak İlçe Başkanı Nuri Kısa ve BBP İncirliova İlçe Başkanı Yaşar Şehzade Şanlıalp nezaket ziyaretinde bulundu.

Ziyarette, Erdem, Tütenk, Sarıbaş, Özmen ve beraberlerindeki heyet, Başkan Çerçioğlu'nu Aydın’da gerçekleştirdiği başarılı çalışmalarından dolayı tebrik etti ve başarılarının devamını diledi.

Çerçioğlu teşekkür etti

Başkan Çerçioğlu, Erdem, Tütenk, Sarıbaş, Özmen ve beraberlerindeki heyete nazik ziyaretleri için teşekkür etti. Çerçioğlu, işbirliği ve birlikte çalışma arzusunu vurguladı.