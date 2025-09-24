CHP’den istifa ederek AK Parti’ye geçen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Kuşadası Belediyesi’ne 2022’de tahsis edilen hizmet binasının zemin katı için tahliye süreci başlattı.
Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin kararına göre tahliye işlemi 3 Ekim Cuma günü gerçekleştirilecek.
Protokole aykırı kullanım iddiası
Kuşadası Kaymakamlığı’nın yazısında, binanın 24 Ağustos 2022’de imzalanan protokolle Kuşadası Belediyesi’ne bedelsiz olarak verildiği belirtildi. Ancak Aydın Büyükşehir Belediyesi, protokole aykırı kullanım gerekçesiyle zemin katın boşaltılmasını istedi.
Çerçioğlu’nun geçmiş açıklamaları
Binanın tahsisi yapıldığı dönemde konuşan Çerçioğlu, “Kuşadası’nda yaşayan vatandaşlarımıza daha iyi hizmet edebilmek için bu binayı belediyemize devrediyoruz” demişti.
Şimdi ise aynı bina, protokol hükümlerine aykırı kullanım gerekçesiyle geri alınıyor.