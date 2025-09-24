Tesla ve Ford fiyatı düşecek mi? ABD menşeili araçlarda fiyat düşüşü bekleniyor

Tarih verildi: Kademeli emeklilik için kritik açıklama

Hande Erçel'den yeni ayrılan Hakan Sabancı başka bir ünlü oyuncuyla görüntülendi!

Bunlar da ilginizi çekebilir

“Maaş Ödeyemeyen Belediye” Polemiği: Karakayalı’dan Türkmen’e Rest Gibi Yanıt

Şimdi ise aynı bina, protokol hükümlerine aykırı kullanım gerekçesiyle geri alınıyor.

Binanın tahsisi yapıldığı dönemde konuşan Çerçioğlu, “Kuşadası’nda yaşayan vatandaşlarımıza daha iyi hizmet edebilmek için bu binayı belediyemize devrediyoruz” demişti.

Kuşadası Kaymakamlığı’nın yazısında, binanın 24 Ağustos 2022’de imzalanan protokolle Kuşadası Belediyesi’ne bedelsiz olarak verildiği belirtildi. Ancak Aydın Büyükşehir Belediyesi, protokole aykırı kullanım gerekçesiyle zemin katın boşaltılmasını istedi.

2026 Maaş artışları için beklentiler

Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin kararına göre tahliye işlemi 3 Ekim Cuma günü gerçekleştirilecek.

CHP’den istifa ederek AK Parti’ye geçen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Kuşadası Belediyesi’ne 2022’de tahsis edilen hizmet binasının zemin katı için tahliye süreci başlattı.

Copyright © 2024. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.haberekspres.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.