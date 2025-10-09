Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Efeler ilçesi muhtarları ile bir araya geldi. Toplantıya, AK Parti Aydın İl Başkanı Mehmet Erdem, Büyükşehir Belediyesi ve ASKİ bürokratları ile Devlet Su İşleri, Karayolları Genel Müdürlüğü, AYDEM, Tarım ve Orman Müdürlüğü, Milli Eğitim Müdürlüğü ve Orman İşletme Müdürlüğü’nden il temsilcileri katıldı.

Toplantıda, Efeler ilçesinde gerçekleştirilen yatırımlar ile hayata geçirilmesi planlanan proje, çalışma ve hizmetler değerlendirildi. Mahalle muhtarlarının taleplerini ve görüşlerini dinleyen Başkan Çerçioğlu, Efeler’de olduğu gibi Aydın’ın tüm ilçelerinde yatırımların, çalışmaların, projelerin ve hizmetlerin devam edeceğini belirtti.