Çerçioğlu, Aydın’daki yol çalışmalarını yerinde inceledi

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, AK Parti Aydın Milletvekili Seda Sarıbaş ile birlikte Aydın merkezi ile İncirliova ilçesi arasında devam eden yol yapım çalışmalarını yerinde inceledi.

Yol çalışmalarıyla Aydın'da ulaşım kolaylaşacak

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar tamamlandığında, vatandaşlar şehir içi ve şehirlerarası ulaşımda daha hızlı, güvenli ve konforlu seyahat edebilecek.

Başkan Çerçioğlu, yol yapım çalışmalarının yalnızca bir ulaşım yatırımı olmadığını, aynı zamanda Aydın’ın geleceğine atılan sağlam bir adım olduğunu vurguladı. Çerçioğlu, “Aydınımız için çalışmaya, yatırımlarımızla vatandaşlarımıza daha fazla hizmet etmeye devam edeceğiz” dedi.