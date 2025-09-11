Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği Aydın Şubesi’nin ziyaretini kabul etti.

Çerçioğlu’na iş dünyasından ziyaret

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Aydın Şubesi Başkanı Murat Gün ve yönetim kurulu üyelerini ağırladı.

Ziyarette, Gün ve yönetimi Çerçioğlu’nu Aydın’da yürüttüğü başarılı çalışmalarından dolayı tebrik etti ve başarılarının devamını diledi.

Başkan Çerçioğlu ise, nazik ziyaretleri için teşekkür ederek iş dünyasıyla dayanışmanın önemine değindi.