Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nu, MHP Sivas Milletvekili Ahmet Özyürek ve beraberindeki heyet ziyaret etti. Çerçioğlu, nazik ziyaretten dolayı teşekkürlerini iletti.

MHP heyeti, Çerçioğlu’nu ziyaret etti

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Sivas Milletvekili Ahmet Özyürek, MYK Üyeleri Yavuz Tellioğlu ve Osman Gür, MDK Üyesi Kürşat Türker Ercan, MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık, Ülkü Ocakları Aydın İl Başkanı Hakan Karakuş ve diğer MHP yetkililerinden oluşan heyet tarafından nezaket ziyaretine uğradı.

"Başarılarınızın devamını diliyoruz"

Ziyaret sırasında, MHP heyeti, Çerçioğlu’na Aydın'da gerçekleştirdiği başarılı çalışmalarından dolayı tebriklerini iletti ve başarılarının devamını diledi. Başkan Çerçioğlu, nazik ziyaretleri için teşekkürlerini sunarak, Aydın halkı için her zaman en iyi şekilde çalışmaya devam edeceğini belirtti.

Çerçioğlu, MHP heyetinin ziyaretine teşekkür ederek, "Aydın için ortak amaç doğrultusunda her türlü desteği ve işbirliğini sürdüreceğiz" dedi.