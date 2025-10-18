Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda muhtarların yerel demokrasinin temel taşı olduğunu vurguladı. “Muhtarlar halkın dert ortağı, demokrasinin ilk halkasıdır” dedi.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Çerçioğlu, mesajında muhtarların demokrasinin yereldeki ilk temsilcileri olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Muhtarlarımız tarihimizin, kültürümüzün ve toplumsal hayatımızın önemli yapı taşlarından olup, demokrasinin yereldeki ilk basamağıdırlar. Halkın iradesini temsil ederek, kamu hizmetlerinin daha hızlı, etkin ve verimli bir şekilde yerine getirilmesinde çok önemli bir görevi üstlenmektedirler.”

“Muhtar, mahallenin kozmik odası gibidir”

Başkan Çerçioğlu, muhtarların toplum içindeki önemine değinerek, vatandaşların her sorununda ilk başvurduğu isimlerin muhtarlar olduğunu söyledi.

“Muhtar mahallesinde her vatandaşın sıkıntısında ilk başvurduğu makamdır. Kimin oğlu askerde, kimin çocuğu okuyor, kim ne yer ne içer, hepsini bilir. Yaklaşık iki asırlık bir tarihi geçmişe sahip bu kurum, demokrasimizin en ücra köşelere kadar ulaşmasını sağlayan temel yönetim birimidir.”

“Muhtarlarımız yereldeki paydaşlarımızdır”

Aydın Büyükşehir Belediyesi olarak muhtarlarla iş birliğini her zaman ön planda tuttuklarını vurgulayan Çerçioğlu, katılımcı belediyecilik anlayışının önemine değindi.

“Biz, yerelde katılımcılığı esas alan çalışmalarımızla muhtarlarımıza büyük önem veriyoruz. Onlardan gelen talep, görüş ve önerileri dikkatle değerlendiriyoruz. Çünkü biliyoruz ki muhtarlarımızla ne kadar çok iş birliği içinde olursak, vatandaşlarımızın yaşamına dokunan hizmetleri o kadar güçlü sunabiliriz.”

Çerçioğlu, mesajında tüm muhtarların gününü kutlayarak, “Görevi başında olan muhtarlarımıza başarılar diliyor, hayatını kaybeden muhtarlarımıza Allah’tan rahmet, görevini sürdürenlere sağlık ve huzur temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.