Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), 'Trakya İşçi Buluşmaları'nı Tekirdağ'da gerçekleştirdi.

Burada konuşma yapan DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu, "Hepimiz çalışıyoruz, hepimiz üretiyoruz ve ürettiğimiz değeri hakça paylaşmak istiyoruz. Bugün Türkiye’nin temel meselesi bir bölüşüm meselesidir. Türkiye yoksullaştığı için biz yoksullaşmıyoruz. Üretiyoruz ama ürettiğimiz değerden payımızı alamadığımız için milyonlarca işçi, emekçi, emekli, kadınlar, gençler bu ülkenin gerçek sahipleri her gün daha fazla yoksullaşıyoruz" dedi.

DİSK, Trakya İşçi Buluşmaları etkinliğini, Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesindeki Hasan Ali Yücel Meydanı'nda gerçekleştirdi. Etkinliğe, DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, Trakya'daki sendika temsilcileri ve sivil toplum örgütleri katıldı.

"20 Eylül’de İzmir’de, 25 Eylül’de İstanbul’da olacağız"

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, gelirde, vergide ve ülkede adalet için yıllardır mücadele verdiklerini belirterek, "İki yılı aşkın bir süredir iş yerlerinden başlayan vergi daireleri önüne kadar uzanan sayısız eylem, mitingler ve en son geçtiğimiz yıl İstanbul’dan Ankara’ya yaptığımız yürüyüşle devam eden gelirde adalet, vergide adalet, ülkede adalet mücadelemizin yeni bir sürecini başlattık. Yine iş yerlerinden başladık ve şimdi Türkiye’nin dört bir yanında işçi buluşmalarında yan yana geliyoruz. Kırşehir’den başladık geçen hafta ardından İstanbul, Kocaeli, Gaziantep, İzmir, Aydın, Adana, Balıkesir, Muğla, Artvin, Tunceli ve Bursa’da bir araya geldik. Bugün Trakya işçi buluşmasında Tekirdağ’da yoldaşlarımızla bir araya geldik. Bugün aynı zamanda Antalya’da, Çanakkale’de, yarın Eskişehir, Manisa ve Gebze’de yine iş yerlerinden başlayan bu sesimizi soluğumuzu alanlara, meydanlara taşımaya devam edeceğiz. Ardından bölgelerde büyük işçi buluşmalarımız başlayacak. İlk büyük işçi buluşmasını Antalya’dan deprem bölgesine, Hatay’a, Antep’e kadar bölgedeki Adana, Mersin başta olmak üzere bütün mücadele arkadaşlarımızla birlikte 13 Eylül Cuma günü Mersin’de yine adını her söylediğimizde yüreğimizi titreten bir evladımızın adını taşıyan bir meydanda Özgecan Aslan Meydanı'nda buluşacağız. Ardından 20 Eylül’de İzmir’de ve 25 Eylül’de de İstanbul’da büyük işçi buluşmalarında bir araya geleceğiz" diye konuştu.