Aydın İl Jandarma Komutanlığı, gerçekleştirdiği iki günlük operasyonla çeşitli suçlardan aranan 29 şahsı yakalamayı başardı. Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve İlçe Jandarma Komutanları tarafından yürütülen operasyonda, hakkında yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik yoğun bir çalışma gerçekleştirildi.

Operasyonun detayları

Gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde, yakalanan şahısların arasında 0-5 yıl arası hapis cezası ile aranmakta olan 11 kişi, 10-20 yıl arası ceza ile aranmakta olan 1 kişi, 20 yıl üzeri ceza ile aranmakta olan 1 kişi yer aldı. Ayrıca, ifadeye yönelik olarak yakalanan 16 şüpheli şahıs da dikkat çekti.

Aranan şahısların suçları

Yakalanan 29 şahısın suç dağılımına bakıldığında, narkotik suçlardan 2 kişi, hırsızlık suçundan 1 kişi, yaralama suçundan 1 kişi ve diğer suçlardan ise toplamda 25 kişi bulunduğu öğrenildi.