Çeşme Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen yılbaşı kutlamaları, Cumhuriyet Meydanı ve Alaçatı’da eşsiz etkinliklerle Çeşmelilere ve misafirlere unutulmaz bir gece sundu.

Çeşme'de 2025 coşkusu: Yılbaşı etkinlikleri büyük ilgi gördü

Çeşme, 2025 yılına büyük bir coşkuyla girdi. Cumhuriyet Meydanı ve Alaçatı’daki kutlamalar, Çeşme Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşti. DJ Koray’ın Cumhuriyet Meydanı’ndaki performansı ve DJ Burak Cilt’in Alaçatı’daki gösterisi, katılımcılara muazzam bir eğlence sundu.

Yılbaşı panayırı, Çeşme'nin vazgeçilmez adresi oldu

Cumhuriyet Meydanı’nda kurulan Yılbaşı Panayırı da geceye renk kattı. Panayır, alışveriş yapmayı sevenlere ve eğlenceli bir akşam geçirmek isteyenlere hitap etti. Çeşme, bu yılbaşı gecesinde kutlamaların vazgeçilmez adresi oldu.

Başkan Lal Denizli’den yeni yıl mesajı

Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, yeni yıl mesajında şu sözlere yer verdi: “2024 yılını uğurlarken, 2025’in ülkemize ve tüm halkımıza sağlık, mutluluk, huzur ve bereket getirmesini diliyorum. Çeşme’ye her gün olduğu gibi yeni yılda da tüm hızıyla hizmet etmeye devam edeceğiz.”