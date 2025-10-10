Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, İzmir’in Çeşme ilçesi açıklarında lastik botla yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan düzensiz göçmenlerin bulunduğu bildirildi.
Botun motor arızası nedeniyle açık denizde sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.
Ekipler zamanında müdahale etti
Bölgeye ulaşan Sahil Güvenlik ekipleri, lastik botta bulunan 2’si çocuk toplam 26 düzensiz göçmeni kurtardı.
Kurtarılan göçmenler, güvenli bir şekilde kıyıya çıkarıldıktan sonra işlemlerinin tamamlanması için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.