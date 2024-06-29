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Aynı gün saat 23.00 sıralarında Çeşme açıklarında beşi çocuk 29 göçmen daha yakalandı.

İzmir Pınarbaşı Kavşağı'ndaki kaza trafiğe neden oldu

İzmir Pınarbaşı Kavşağı'ndaki kaza trafiğe neden oldu

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Çeşme ilçesi açıklarında 27 Haziran saat 04.20'de bir lastik bot içerisinde düzensiz göçmenler olduğu bilgisini aldı.

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