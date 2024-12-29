Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesi’ne ulaşım oldukça kolay. İzmir’in farklı bölgelerinden Çeşme’ye düzenli otobüs ve dolmuş seferleri yapılmaktadır. Ayrıca, HAVAŞ otobüsleriyle İzmir Havaalanı'ndan Çeşme Otogarı’na kolaylıkla ulaşabilir, oradan da hastaneye rahatça ulaşabilirsiniz. Çeşme Seyahat ve ESHOT otobüsleri de sık aralıklarla hizmet veriyor. Detaylı ulaşım bilgileriyle hastaneye nasıl ulaşabileceğinizi öğrenebilirsiniz.

Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesi’ne nasıl gidilir?

Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesi’ne İzmir’in her yerinden kolaylıkla sağlanabilmektedir. Otobüs ve dolmuş güzergahında bulunan hastaneye detaylı ulaşım araçları ve bilgileri aşağıda detaylı olarak derlenmiştir.

İZMİR – ÇEŞME ARASI ULAŞIM:

İZMİR OTOGAR - ÇEŞME (Çeşme Seyahat firması ile her saat başı)

İZMİR (ÜÇKUYULAR OTOGAR) – ÇEŞME

İZMİR - ÇEŞME GÜZERGAHI:

İZMİR-ÜÇKUYULAR-ALAÇATI-ILICA-ÇEŞME

URLA – ÇEŞME ARASI ULAŞIM:

İzmir belediye otobüsü 760 Nolu ESHOT ile her saat başı, Çeşme Seyahat firması ile günde 4 kez ulaşım sağlanmaktadır.

URLA – ÇEŞME GÜZERGAHI:

ILICA-UZUNKUYU – İÇMELER

ALAÇATI-ILICA-REİSDERE-OVACIK-ÇİFTLİKKÖY-DALYAN-ÇEŞME mahallelerinden dolmuş işe ulaşım kolaylıkla sağlanmaktadır. Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesi’ne HAVAŞ otobüsleri ile İzmir Hava Alanından - Çeşme Otogara ulaşım kolaylıkla sağlanmaktadır.

KURUM: ÇEŞME ALPER ÇİZGENAKAT DEVLET HASTANESİ

ADRES: Fahrettin Paşa Mahallesi 2222 Sokak No: 1 Çeşme/İzmir

SABİT TELEFON: +90 (232) 712 07 77

SABİT TELEFON: +90 (232) 712 07 78

FAKS: +90 (232) 712 07 79

ELEKTRONİK POSTA: [email protected]

KEP: [email protected]

WEB: http://cesmedh.saglik.gov.tr