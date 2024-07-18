İzmir’in dört bir yanından alevler yükselirken, Çeşme’deki yangın da endişe verici boyutlara ulaştı.

Gündüz saatlerinde Buca’da başlayan yangın, Gaziemir Sarnıç’ı tehdit etmeye devam ederken, akşam saatlerinde Foça’da başlayan yangına müdahale sürüyor.

Nedeni bilinmiyor

Son olarak, İzmir’in Çeşme ilçesine bağlı Çiftlikköy Mahallesi Altınkum bölgesinde saat 21.35 sularında henüz bilinmeyen bir nedenle orman yangını başladı. İhbar üzerine bölgeye giden ekipler, yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalelerini sürdürüyor.