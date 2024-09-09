9 Eylül 1922'nin, İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşu ve bağımsızlık mücadelesinin zaferle taçlandığı tarih olduğunu vurgulayan Çeşme Belediye Başkanı Lâl Denizli, bu önemli günün 102. yıl dönümünü büyük bir gurur ve coşkuyla kutladığını açıkladı.

Büyük Taarruz’un zaferle taçlandığı gün

Başkan Denizli, yazılı açıklamasında, "26 Ağustos’ta Afyon Kocatepe’de başlayan Büyük Taarruz’un 9 Eylül’de İzmir’in kurtarılması ile kesin zaferle sonuçlandığı gün bugün" ifadelerini kullandı. 9 Eylül’ün, İzmir’in 3 yıl 4 ay 24 gün süren düşman işgalinden kurtarıldığı ve yeniden doğduğu gün olduğunu belirtti. Bu tarihin sadece İzmir’in Kurtuluşu’nun değil, aynı zamanda bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin zaferle taçlandığı bir tarih olduğunu vurguladı.

İzmir’in kurtuluşu ve Anadolu'nun yeniden doğuşu

Başkan Denizli, İzmir’in özgürlüğüne kavuştuğu günün, tüm Anadolu’nun umutlarını da yeniden yeşerttiğini söyledi. Çeşme’de ve İzmir’in her köşesinde, bu onurlu mücadelenin kahramanlarını saygıyla andıklarını belirtti. "Onların bize bıraktığı emaneti daha ileriye taşımak için var gücümüzle çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

Atatürk ve kahramanlarımıza minnet

Başkan Denizli, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, Kurtuluş Savaşı’nın tüm kahramanlarını, aziz şehitleri ve gazileri saygı ve minnetle andığını ifade etti. “Ruhları şad olsun!” diyerek, 9 Eylül’ün 102. yıl dönümünü büyük bir gurur ve coşkuyla kutladığını sözlerine ekledi.