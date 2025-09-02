Toplantının açılışında konuşan Başkan Denizli, 1 Eylül Dünya Barış Günü’ne dikkat çekerek, “Dünyanın farklı bölgelerinde süren savaşlar ve yaşanan zulümler insanlık vicdanını derinden yaralıyor. İsrail-Filistin çatışmaları ve Rusya-Ukrayna savaşı, barış dilememizi kaçınılmaz kılıyor. Kendi ülkemizde toplumsal barışın güçlendiği ve bunun tüm dünyaya yansıdığı bir yıl olmasını temenni ediyorum” dedi.

Aynı gün gerçekleşen Adli Yıl Açılışı’na da katıldığını belirten Denizli, “Her zaman adaletin sağlanmasını dilemekten vazgeçmeyeceğiz. Toplumsal vicdanı ilgilendiren her konunun adaletle sonuçlanması hem toplum hem de şahsım için büyük önem taşıyor. Önümüzdeki dönem adil ve barış dolu bir sürecin başlangıcı olmasını umuyorum” ifadelerini kullandı.

Afet Koordinasyon Merkezi Çalışmaları

Geçtiğimiz yaz yaşanan yangınlara da değinen Başkan Denizli, “Yangın afet planımızı tamamlamıştık. Bu ay içinde Reisdere’de Afet Koordinasyon Merkezimizi açacağız. Bu merkez sayesinde vatandaşlarımız afet anında toplanma alanlarını, ilk etapta nereden destek alacaklarını öğrenecek ve kesintisiz iletişim sağlanacak” diye konuştu.

Çocuklara Yeni Etkinlik Merkezleri

Başkan Denizli, ilçede üçüncü Çocuk Etkinlik Merkezi’nin açılacağını duyurarak, “Çocuklarımızın kamu güvencesi altında sağlıklı ve güvenli bir ortamda yetişmesi en büyük arzumuz. Yaz boyunca uyguladığımız Yuvamız Çeşme Yaz Okulu ile de çocuklarımızın sosyal gelişimine katkı sağladık. Bu merkezlerin sayısını artırmayı sürdüreceğiz” dedi.

Esnaf ve Turizm Değerlendirmesi

Çeşme esnafının yaz sezonuna yangınlarla başlayan zorlu bir dönemde girdiğini hatırlatan Başkan Denizli, “Ülke ekonomisinin zorlukları göz önüne alındığında ideal bir sezon beklemek mümkün değil. Ancak diğer turizm merkezleriyle kıyaslandığında ortalamanın üzerinde bir yaz sezonu geçirdiğimizi söyleyebiliriz. Enflasyonun düştüğü, alım gücünün arttığı günlere ulaşmayı diliyorum” değerlendirmesinde bulundu.

Yeni Meclis Yılı Mesajı

Sözlerini yeni meclis yılı için temennilerle tamamlayan Başkan Denizli, “Yeni meclis yılımızda toplumumuza iyilik, güzellik ve hoşgörüyü anlatmaya devam edeceğiz. Hep birlikte Çeşme’nin geleceği için verimli bir yıl geçirmeyi umut ediyorum” dedi.