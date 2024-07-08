Mehmet Ali SÜTLÜ / Özel Haber

Çeşme Belediye Spor Kulübü Yaz Spor Okulları, büyük bir katılımla açıldı. Açılışa; Çeşme Kaymakamı Mehmet Maraşlı, Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, Çeşme Belediyespor Kulübü Başkanı Faik Çağlayık, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın eşi Öznur Tugay ve birçok öğrenci ile veli katıldı. Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, açılışta yaptığı konuşmada, sporun gençlerin gelişimindeki önemine değinerek şu ifadeleri kullandı:

Başkan Denizli'den sporun önemine vurgu

"Bizim hem kulübümüzün sporcusu olan hem de kulübümüzde yetişmiş olup bugün ay yıldızlı bayrağı dünyada temsil eden sporcularımız var. Bu nedenle gençlerin gelişiminde sporun yeri, özellikle uluslararası başarılarda sporun ne kadar kıymetli olduğunu ve Çeşme’mizdeki gençlerin bu potansiyele sahip olduğunun en büyük göstergesi bu sporcuların varlığıdır," dedi. Ayrıca, çocukların sağlıklı ve sosyal gelişimi için desteklerini sürdüreceklerini de sözlerine ekledi.

Çeşme Kaymakamı Mehmet Maraşlı'dan teşekkür

Çeşme Kaymakamı Mehmet Maraşlı ise açılışta yaptığı konuşmada, "Çok güzel bir yaza merhaba dedik. Okullarımız kapandı, çocuklarımız şimdi belediyemizin açmış olduğu spor kulüplerine başlayacaklar. Sağlam kafa, sağlam vücutta bulunur anlayışıyla bu etkinliklerin çok faydalı olacağını düşünüyorum. Belediyemize, spor kulübümüze ve Gençlik Spor Müdürlüğü’ne emeği geçen herkese teşekkür etmek istiyorum," dedi. Maraşlı, çocuklara sporun yanı sıra antrenman aralarında mutlaka kitap okumaya zaman ayırmaları gerektiğini de vurguladı.

Yaz spor okullarında 14 farklı branş

Çeşme Belediye Spor Kulübü Yaz Spor Okulları’nda, 7-12 yaş arası çocuklar, futbol, basketbol, voleybol, satranç, tenis, zumba, aerobik, pilates, jimnastik, yelken, kano, rüzgar sörfü, özel gereksinimli bireyler için genel spor eğitimi ve tekvando gibi 14 farklı branşta 8 hafta boyunca eğitim alacaklar. Eğitimler, maksimum 20 kişilik gruplar halinde gerçekleştirilecek.

Sporla iç içe bir yaşam

Aynı zamanda çocukların yaz spor okullarında kazandıkları bilgi ve beceriler, kış döneminde de devam ediyor. Bu sayede, çocuklar sporla iç içe bir yaşam sürdürerek, hem fiziksel hem de ruhsal anlamda sağlıklı bireyler olarak yetişiyorlar. Çeşme’nin sporcuları, uluslararası başarılara imza atarak, gençlerin bu potansiyele sahip olduğunu gözler önüne seriyor.