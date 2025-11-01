Çeşme Belediyesi Alaçatı Ek Hizmet Binası, engelsiz erişim standartlarını sağlayarak Kırmızı Bayrak Ödülü’ne hak kazandı. Törenle ödül yetkililere teslim edildi.

Ödül, Alaçatı Ek Hizmet Binası Sergi Salonu’nda düzenlenen törenle belediye yetkililerine teslim edildi. Törene yerel yöneticiler, belediye personeli ve vatandaşlar katıldı.

Çeşme Belediye Başkan Yardımcısı Emre Can Durmaz, Kırmızı Bayrak’ın sadece bir ödül değil toplumsal duyarlılığın sembolü olduğunu vurguladı:

“Bu ödül, her bireyin eşit ve onurlu yaşam hakkına saygımızın göstergesidir. Sokaklarımızdan sahillerimize, hizmet binalarımızdan kültürel alanlarımıza kadar herkesin güvenle yaşayabileceği bir Çeşme inşa ediyoruz.”

Durmaz, belediyenin engelsiz yaşam vizyonunu şöyle anlattı:

“Engelsiz Yaşam Merkezi, evde bakım ve fizik tedavi desteklerimiz, erişilebilir plaj girişlerimiz ve engelsiz spor okullarımızla sosyal katılımı güçlendiriyoruz. Çünkü kapsayıcı bir kent, çağdaş belediyeciliğin temel göstergesidir.”

Törenin açılış konuşmasını yapan Engelsiz Yaşam Derneği Başkanı Dr. Gülgün Yorgancılar, “Diliyoruz ki, bu örnek uygulama tüm ilçelere yayılır ve engelsiz bir Türkiye’nin kapılarını birlikte aralarız” dedi.

Çeşme Belediyesi, Kırmızı Bayrak Ödülü’nü bir başlangıç olarak görerek, erişilebilirlik ve kapsayıcılık standartlarını Çeşme genelinde yaygınlaştırmayı hedefliyor.