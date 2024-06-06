Başkan Denizli, toplantıda yaptığı konuşmada, doğru yerel yönetim anlayışının iyi planlamalardan geçtiğini vurgulayarak, Çeşme'nin daha güvenli, huzurlu ve güzel bir hale gelmesi için çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Çeşme Belediye Meclis Üyeleri, Çeşme Belediye Meclis Salonu'nda bir araya gelerek Haziran Ayı Meclis Toplantısı'nı gerçekleştirdi. Başkan Denizli'nin yönetiminde gerçekleşen toplantıda, gündemdeki önergeler ele alındı.

Toplantıda, Ilıca Mahallesi'nde yapımı devam eden "Ilıca Jeotermal Kür Merkezi" ve Alaçatı Mahallesi'nde yapımı devam eden "Kampüs Alaçatı" inşaatlarının peyzaj projelerinin uygulanması konuları oy birliğiyle kabul edildi.

Başkan Denizli, vatandaşlarla iç içe bir yönetim anlayışının benimsendiğini ve bu doğrultuda çalışmaların sürdüğünü ifade etti. Doğru yerel yönetim anlayışının iyi planlamalardan geçtiğini vurgulayan Denizli, ilçenin daha güvenli, huzurlu ve güzel bir hale getirilmesi için çaba harcanacağını belirtti. Ayrıca, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri öncesinde yapılan halk buluşmalarının devam edeceğini ve bu hafta gerçekleştirilecek olan buluşmanın seçim sonrasındaki ilk olacağını söyledi. Denizli, halk buluşmalarının önemine vurgu yaparak, vatandaşlarla olan iletişimin sürekli olarak güçlendirileceğini belirttii.