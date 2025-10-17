Çeşme Belediyesi, sürdürülebilirliği kurum kültürünün merkezine taşımak amacıyla personeline yönelik “Yerel Yönetimlerde Sürdürülebilirlik Farkındalığı Programı” düzenledi. Program, belediyedeki tüm birimlerde sürdürülebilirlik bilincini yaygınlaştırmayı hedefliyor.

İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü’nün planladığı program, kurum içi dijital sürdürülebilirlik ağı oluşturmayı ve yürütülen projeleri küresel amaçlarla uyumlu hâle getirmeyi hedefliyor. Açılış konuşmasını İzmir Büyükşehir Belediyesi Sürdürülebilirlik ve Kent Stratejileri Müdürü E. Emre Uysal yaptı. Uysal, yerel yönetimlerin sürdürülebilir kalkınmadaki kritik rolünü vurguladı.

Program kapsamında, belediye çalışanlarının oluşturduğu “Yeşil Yakalı Yürütücü Personel Ağı” tanıtıldı. Bu ağ, tüm birimlerde sürdürülebilirlik prensiplerinin uygulanmasını ve her personelin “yeşil yakalı” sorumluluk bilinciyle hareket etmesini amaçlıyor.

İzmir Sürdürülebilirlik Akademisi (İZSA) Koordinatörü Sibel Yüksel Şenel, “Temel Seviye Sürdürülebilirlik Eğitimi” sunumunda sürdürülebilirliğin temel kavramlarını aktardı. İZSA Koordinatörü Nihat Uçukoğlu ise “Sürdürülebilir Ofis Eylem Planı” sunumuyla enerji verimliliği, atık yönetimi ve çevre dostu ofis uygulamaları konusunda pratik öneriler paylaştı.

Programın uygulamalı bölümünde, Zeytince - Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği’nden Doç. Dr. Meneviş UzbayPirili, bireysel karbon ayak izinin yaşam tarzı üzerinden nasıl hesaplanabileceğini web uygulamasıyla gösterdi. Katılımcılar kendi karbon ayak izlerini ölçerek günlük yaşamda alınabilecek önlemleri deneyimledi.