Çeşme, çocuklar için unutulmaz bir deneyime ev sahipliği yapacak. 20-26 Ocak tarihlerinde Çakabey Kültür Merkezi’nde düzenlenecek Sömestr Festivali, çocuklara bilim, sanat, el becerileri ve yaratıcılık gibi farklı alanlarda eğlenceli ve öğretici etkinlikler sunacak.

Cesme (4)

İzmir'de uygulanacak yerli proje: 12 lokasyona deprem erken uyarı sistemi İzmir'de uygulanacak yerli proje: 12 lokasyona deprem erken uyarı sistemi

7 gün boyunca 170 etkinlik, sınırsız eğlence 

Festival boyunca çocuklar, yaratıcı düşünme, takım çalışması ve beceri geliştirme gibi önemli yetenekler kazanırken, 7 gün süresince 170 etkinlik ile tatillerini dolu dolu geçirecek. Çeşme Belediye Başkanı Lâl Denizli, festivalin çocuklar için eşsiz bir deneyim olacağına vurgu yaparak, tüm çocukları etkinliğe davet etti.

Cesme (2)-2

Tatilin en eğlenceli hali 

Festival, çocuklara sadece eğlence değil, aynı zamanda yeni beceriler edinme fırsatı da sunacak. 20-26 Ocak tarihleri arasında Çakabey Kültür Merkezi’nde düzenlenecek etkinliklerle, tatil dönemi daha da renkli hale gelecek.

Cesme (3)

Kaynak: HABER MERKEZİ