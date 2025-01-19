Çeşme, çocuklar için unutulmaz bir deneyime ev sahipliği yapacak. 20-26 Ocak tarihlerinde Çakabey Kültür Merkezi’nde düzenlenecek Sömestr Festivali, çocuklara bilim, sanat, el becerileri ve yaratıcılık gibi farklı alanlarda eğlenceli ve öğretici etkinlikler sunacak.

7 gün boyunca 170 etkinlik, sınırsız eğlence

Festival boyunca çocuklar, yaratıcı düşünme, takım çalışması ve beceri geliştirme gibi önemli yetenekler kazanırken, 7 gün süresince 170 etkinlik ile tatillerini dolu dolu geçirecek. Çeşme Belediye Başkanı Lâl Denizli, festivalin çocuklar için eşsiz bir deneyim olacağına vurgu yaparak, tüm çocukları etkinliğe davet etti.

Tatilin en eğlenceli hali

Festival, çocuklara sadece eğlence değil, aynı zamanda yeni beceriler edinme fırsatı da sunacak. 20-26 Ocak tarihleri arasında Çakabey Kültür Merkezi’nde düzenlenecek etkinliklerle, tatil dönemi daha da renkli hale gelecek.