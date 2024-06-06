Çeşme Belediyesi, Haziran Ayı Meclis Toplantısı'nda önemli kararlara imza attı. Toplantı, Belediye Meclis Salonu'nda Başkan Lal Denizli'nin yönetiminde gerçekleşti. Başkan Denizli, yerel yönetimde doğru anlayışın, etkili planlama ile sağlanabileceğini belirterek, Çeşme'nin daha güvenli, huzurlu ve yaşanabilir bir kent olması için çalışmaların devam edeceğini vurguladı.

Peyzaj planları onaylandı

Çeşme Belediye Meclis Üyeleri, Haziran Ayı toplantısı için bir araya geldi ve gündemdeki konuları ele aldı. Toplantıda, Ilıca Mahallesi'nde devam eden "Ilıca Jeotermal Kür Merkezi" ile Alaçatı Mahallesi'nde yapımı süren "Kampüs Alaçatı" projelerinin peyzaj planlarının uygulanması konusu görüşüldü. Meclis üyeleri, bu iki projenin peyzaj planlarını oy birliğiyle kabul etti.

Ilıca Jeotermal Kür Merkezi ve Kampüs Alaçatı projelerinin peyzaj planlarının onaylanması, Çeşme'nin turizm ve yaşam kalitesini artıracak önemli adımlardan biri olarak değerlendiriliyor. Bu projelerin tamamlanmasıyla birlikte bölgenin turizm potansiyeli ve çekiciliği daha da artacak.