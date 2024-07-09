Çeşme Belediyesi’nde Müdürlük Sayısı 17'Den 21'E Çıkarıldı

Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli’nin başkanlığında gerçekleştirilen 2024 Temmuz Ayı Olağan Meclis Toplantısı’nda, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, Veteriner İşleri Müdürlüğü ve Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüklerinin oluşturulması karara bağlandı. Toplantıda ayrıca gündüz bakımevinin yapımı, çevre düzenlenmesi ve başarılı gençlere ödül verilmesi gibi önemli konular görüşüldü.

3 yeni müdürlüğün kurulması

Çeşme Belediyesi, Temmuz Ayı Olağan Meclis Toplantısı'nda aldığı kararla, mevcut müdürlük sayısını 17'den 21'e çıkardı. Yeni oluşturulan müdürlükler şunlar:

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü: İhtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik sosyal yardım faaliyetlerinin organize edilmesi.

Veteriner İşleri Müdürlüğü: Hayvan sağlığı ve refahının korunması, sokak hayvanlarının bakımı ve kontrolü.

Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü: Kadınların ve ailelerin desteklenmesi, çeşitli sosyal ve kültürel faaliyetlerin düzenlenmesi.

Gençlere spor ve sanat teşviki

Toplantıda, ilçede yaşayan ve öğrenim gören, spor ve sanat dallarında başarılı gençlere ödül verilmesi kararlaştırıldı. 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 14. maddesi gereğince, başarılı gençlerin teşvik edilmesi ve ödüllendirilmesi ile ilgili karar, gençlerin motivasyonunu artırmayı amaçlıyor.

Gündüz bakımevleri açılıyor

Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli’nin seçim vaatlerinden olan gündüz bakımevinin yapımı da toplantıda karara bağlandı. Alaçatı Mahallesi’nde açılacak olan bakımevi, çocukların güvenli bir ortamda eğitim almalarını sağlayacak. Ayrıca, Dalyan Mahallesi’nde bulunan suni çim futbol sahasının zemininin yenilenmesi ve ilçedeki çocuk parklarının oyuncak çeşitliliğinin artırılması konuları da gündeme alındı.

Ulusal ve uluslararası katılımlar

Çeşme Belediyesi, Türkiye Kentler Birliği’ne ve Sağlıklı Kentler Birliği’ne üye olma kararı aldı. Bu kararlar, Çeşme’nin ulusal ve uluslararası alanda temsilini güçlendirmeyi, kentsel, kültürel ve doğal mirasın korunmasını ve sağlıklı şehir planlamasını amaçlıyor.