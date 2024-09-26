Sosyal belediyecilik anlayışıyla hizmetlerine devam eden Çeşme Belediyesi, yeni bebek sahibi olan ailelere yönelik önemli bir destek sunuyor. Çeşme Belediye Başkanı Lâl Denizli, ailelerin yanında olduklarını vurgularken, "Her zaman yanınızdayız ve hayatınızı kolaylaştırmaya devam edeceğiz," dedi.

Hoş Geldin Bebek Seti Neler İçeriyor?

0-3 aylık bebek sahibi anne ve babalar için hazırlanan "Hoş Geldin Bebek Seti", bebek çantası, alt-üst zıbın seti, battaniye, alt açma seti, bebek bezi, ıslak mendil, bebek şampuanı, emzik ve biberon gibi özenle seçilmiş ürünleri içeriyor. Bu set, hem ailelerin bebekleri için ihtiyaç duyduğu ürünlere kolayca ulaşmasını sağlıyor hem de ekonomik olarak önemli bir katkı sunuyor.

"Her Zaman Yanınızdayız"

Çeşme Belediye Başkanı Lâl Denizli, "Ailelerimizin bu özel dönemde yalnız olmadığını hissettirmek için bu seti oluşturduk. Amacımız, bebeklerin ihtiyaçlarını karşılayarak ailelerin mutlu bir başlangıç yapmasını sağlamak," ifadelerini kullandı. Vatandaşlar, setten yararlanmak için Dr. Tayfun Aydemir Sağlıklı Yaşam Merkezi'ni arayarak başvurularını gerçekleştirebilir.