Çeşme Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda, ilçedeki anne ve çocukların gelişim süreçlerine katkı sağlamak için yeni bir projeyi hayata geçirdi. 0-5 yaş arasındaki çocukları olan annelere yönelik hazırlanan "Anne-Çocuk Eğitim Paketleri", çocukların psikososyal gelişimlerini desteklemenin yanı sıra annelere rehberlik de sağlıyor.

Eğitim paketleri ile ailelere kapsamlı destek

Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, "Anne-Çocuk Eğitim Paketleri" ile anne ve çocukların gelişimini hedeflediklerini belirterek, eğitim setlerinin 0-6 aylık bebekler için özel olarak hazırlandığını ve 3-5 yaş arası çocuklar için ise eğitici kitaplar ve oyuncak setleri sunulduğunu söyledi. Ayrıca, annelere yönelik rehber içeriklerin de bulunduğu paketler, ailelerin çocuk gelişimi konusunda bilinçlenmelerine yardımcı olacak.

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'nden temin edilebilir

Başkan Denizli, eğitim paketlerinin Çeşme Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’nden temin edilebileceğini belirterek, tüm anneleri bu hizmetten faydalanmaya davet etti. Denizli, "Birlikte güçlü bir gelecek inşa etmek için her zaman yanınızdayız" diyerek, belediyenin anne ve çocuklara yönelik desteklerinin süreceğini ifade etti.

Geleceğe güçlü adımlar atmak için destek devam edecek

Çeşme Belediyesi’nin sunduğu bu hizmet, ilçedeki annelere ve çocuklara büyük kolaylık sağlayarak, psikososyal gelişim süreçlerine önemli katkılar sunacak. Eğitim paketleri, annelerin çocuklarının gelişiminde etkin bir rol oynamalarını sağlayarak, güçlü bir gelecek için temeller atmayı hedefliyor.