Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, Yuvamız Çeşme Ovacık Çocuk Etkinlik Merkezi’nin açılışında yaptığı konuşmada, çocuklara yapılan yatırımın önemini vurgulayarak, "Çocuklarımıza sağlıklı, güvenli ve mutlu bir gelecek sunmayı sürdüreceğiz" dedi.

Çocukların yeni etkinlik merkezi

Çeşme Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda yeni bir projeyi daha hayata geçirerek, Yuvamız Çeşme Ovacık Çocuk Etkinlik Merkezi’nin açılışını gerçekleştirdi. 33 öğrenci kapasiteli bu merkez, 3-5 yaş arası çocuklara bale, spor ve branş dersleri sunarken, psikolog desteğiyle çocukların gelişimini de yakından takip edecek. Merkez, 2 sınıf ve bir oyun parkıyla hizmet verecek.

“Her çocuk özgürce büyümeyi hak ediyor”

Açılışta konuşan Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, çocukların sosyal ve sağlıklı bir şekilde gelişebileceği, kendilerini özgürce ifade edebilecekleri bir ortamda büyümelerinin önemini vurguladı. Başkan Denizli, "Yuvamız Çeşme Ovacık, ailelerimiz ve çocuklarımız için hayırlı, uğurlu olsun. Bizler, çocuklarımıza her zaman en iyi imkanları sunmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Anneler için destek alanı

Merkezin çocuklar için olduğu kadar aileler için de büyük bir destek sağlayacağını belirten Başkan Denizli, "Evlatlarını sağlıklı, huzurlu bir şekilde yetiştirme çabası içinde olan ailelerimize destek sunmak bizler için bir görev" dedi. Yuvamız Çeşme Ovacık’ın, çocukların güvenle ve sevgi dolu bir ortamda büyümelerine katkı sağlayacağına olan inancını dile getirdi.