Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, Müzeler Haftası kapsamında Çeşme Kent Belleği’ni ziyaret etti. Başkan Denizli, müzelerin sadece sergi alanı olmaktan çıkıp, eğitim ve kültürel faaliyetlerin merkezi olması gerektiğini vurguladı.

Başkan Denizli, Çeşme Belediyesi olarak, kültürel mirası koruma ve gelecek nesillere aktarma sorumluluklarının bilincinde olduklarını belirterek, "ilçemizin zengin tarihini ve kültürel değerlerini yansıtan müzelerimizin gelişimine büyük önem veriyoruz. Çeşme'mizin tarihi dokusunu yaşatmak ve kültürel zenginliklerimizi sergilemek amacıyla müzelerimizi modernize etmek ve ziyaretçilerimize daha kapsamlı bir deneyim sunmak için çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Çocuklara ve gençlere tarih bilinci

Denizli, müzelerin tarih ve kültürümüzü yaşatan, toplumun hafızasını koruyan köprüler olduğunu belirtti. Eğitim programları ve etkinliklerle çocukların ve gençlerin tarih bilincini geliştirmeyi hedeflediklerini ifade etti.

Başkan Denizli, Çeşme'nin zengin tarihine ve kültürüne olan bağlılığın müzelerin geleceğini belirlediğini vurguladı. Müzelerin, geçmişi anlamak ve geleceğe hazırlanmak için büyük bir kaynak olduğunu söyledi.