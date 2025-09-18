İlçe genelinde ilkokula ilk kez başlayan tüm çocuklar için özel olarak hazırlanan “hoş geldin paketleri”, öğrencilerin ihtiyaç duyacağı temel kırtasiye malzemeleriyle donatıldı ve okullara ulaştırıldı.

Tüm ihtiyaçlar tek kutuda

Çeşme Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından hazırlanan kutularda, defter, boya kalemleri, kuru ve pastel boyalar, keçeli kalem, kalem kutusu, silgi, kalemtıraş, çizim şablonu ve boyama kitapları gibi birçok eğitim materyali yer aldı.

Belediye, bu destekle öğrencilerin yeni eğitim öğretim yılına eksiksiz ve eşit şartlarda başlamasını hedefledi.

Başkan Denizli’den anlamlı ziyaret

Çeşme Belediye Başkanı Lâl Denizli, hazırlanan kırtasiye kutularını bizzat teslim etmek üzere babasının da ilkokul öğrenimini gördüğü Namık Kemal İlkokulunu ziyaret etti.

Sınıfları tek tek gezerek minik öğrencilerle sohbet eden Başkan Denizli, onların heyecanına ortak oldu.

“Bugün burada, ailemin eğitim yolculuğunun başladığı bu okulda sizlerle buluşmak benim için tarifsiz bir mutluluk,” diyen Denizli, öğrencilere başarılar dileyerek hediyelerini takdim etti.

Motivasyon dolu mektup

Kırtasiye kutularının yanında, Başkan Denizli’nin öğrencilere özel olarak kaleme aldığı bir motivasyon mektubu da yer aldı.

Denizli, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Her adımda karşınıza çıkabilecek zorlukları aşacak güce sahip olduğunuzu bilmenizi isterim. Bu yolculukta öğretmenleriniz, aileleriniz ve bizler her zaman yanınızda olacağız. Sizlerin başarılarıyla gurur duyacağımızdan hiç şüphem yok.”

Yeni eğitim öğretim yılının sağlık, mutluluk ve başarı getirmesini dileyen Denizli, mektubunu ‘Sevgiyle kucaklıyorum’ sözleriyle tamamladı.

Eşit eğitim için sürdürülebilir destek

Çeşme Belediyesi, çocukların eğitime eşit fırsatlarla başlaması için çalışmalarını sürdürüyor.

Başkan Lâl Denizli, “Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın eğitim yolculuğuna katkı sunmak en önemli görevlerimizden biridir,” diyerek projelerin artarak devam edeceğinin altını çizdi.

Bu anlamlı destek, hem öğrencilerin hem de velilerin yüzünü güldürürken, yeni eğitim öğretim yılına umut dolu bir başlangıç yapılmasını sağladı.