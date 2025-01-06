Çeşme Belediye Başkanı Lâl Denizli, İZSU ile iş birliği içinde Çakabey Mahallesi’nde yürütülen yağmur suyu hattı çalışmalarını yerinde inceledi. 300 metre uzunluğundaki hat, su taşkınlarını önleyecek ve Ilıca Deresi’ne güvenli yağmur suyu tahliyesi sağlayacak.

Sosyal belediyecilikle daha sağlam bir gelecek

Çeşme Belediyesi, altyapı yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) ile birlikte yürütülen çalışmalar kapsamında, Çakabey Mahallesi Mamurbaba Mevkii’nde 300 metre uzunluğunda yağmur suyu hattı inşası sürüyor. Proje kapsamında yağmur sularının Ilıca Deresi’ne taşınması, su baskını sorunlarının önlenmesi ve bölgedeki yolların yeni kilit parke taşlarıyla yenilenmesi hedefleniyor.

Çeşme Belediye Başkanı Lâl Denizli’ye inceleme ziyaretinde, İZSU Çeşme Teknik Şube Müdürü Varol Yeşilaras ve Çeşme Belediyesi Fen İşleri Müdürü Furkan Yiğit eşlik etti. Teknik ekiplerle sahada yapılan değerlendirmeler sonrası çalışmaların kısa sürede tamamlanacağı vurgulandı.

“Çeşme için daha sağlam bir gelecek inşa ediyoruz”

Başkan Lâl Denizli, bölgeye kazandırılacak yeni yağmur suyu hattının önemine değinerek şunları söyledi:

“İZSU ve Çeşme Belediyesi ekiplerimiz, Mamurbaba Mevkii’nde yağmur suyu sorununa kalıcı bir çözüm sunuyor. Yapılan çalışmalarla yağmur sularını güvenli bir şekilde Ilıca Deresi’ne taşıyarak su taşkınlarının önüne geçeceğiz. Çeşme’mizin her mahallesinde sürdürülen bu gibi projelerle daha sağlam bir geleceği birlikte inşa ediyoruz.”

Çeşme’nin altyapısında büyük dönüşüm

Proje, sadece su taşkınlarını önlemekle kalmayıp bölge yollarının modernize edilmesini de içeriyor. Sökülen eski taşların yerine yeni kilit parke taşları döşeniyor ve yağmur suyu ızgaralarının imalatı tamamlanıyor. Bu kapsamlı çalışma, Çeşme’nin altyapısında sürdürülebilirlik ve modernizasyon hedeflerini bir araya getiriyor.