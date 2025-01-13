Çeşme Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki zincir marketlerde kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi. Başkan Lâl Denizli, denetimlerin halk sağlığı ve tüketici haklarını korumak için büyük bir öneme sahip olduğunu vurgulayarak, çalışmaların kararlılıkla devam edeceğini belirtti.

Haksız kazancın önüne geçiliyor

Çeşme Belediyesi’nin sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda yapılan denetimlerde, marketlerdeki ürünlerin fiyat etiketleri, son kullanma tarihleri ve hijyen koşulları incelendi. Ekipler, reyon ve kasa fiyatlarının uyumlu olup olmadığını kontrol ederek haksız kazanç elde edilmesini önlemeye yönelik çalışmalara ağırlık verdi.

Hangi işlemler yapıldı?

Reyon ve kasa fiyatları arasında fark tespit edilen işletmeler İzmir Ticaret İl Müdürlüğü’ne bildirildi. Raflarda tarihi geçmiş ürünlere rastlanan işletmeler İlçe Tarım Müdürlüğü’ne yönlendirildi. Ürünlerin hijyen standartlarına uygunluğu kontrol edilerek eksiklik tespit edilen işletmelere uyarılar yapıldı.

“Sağlıklı ve güvenilir bir Çeşme için çalışıyoruz”

Çeşme Belediye Başkanı Lâl Denizli, denetimlerin, halk sağlığı ve tüketici güvenliği açısından önemine dikkat çekerek şu açıklamada bulundu: “Zabıta ekiplerimiz, haksız kazancı önlemek, halk sağlığını tehdit eden unsurları ortadan kaldırmak ve güvenli alışveriş ortamı sağlamak için titizlikle çalışıyor. Sağlıklı, güvenilir ve adil bir Çeşme için kararlılıkla çalışmalarımızı sürdürüyoruz.”