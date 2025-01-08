Çeşme Belediyesi'ne Bağlı Arama Kurtarma Ekibi Kuruluyor

Çeşme Belediye Başkanı Lâl Denizli’nin yönetiminde gerçekleştirilen 2025 yılı Ocak Ayı Olağan Meclis Toplantısı, katılımcı yönetim anlayışı ve Çeşme’nin geleceğine yönelik önemli kararlarla dikkat çekti. Başkan Denizli, toplantının dilek ve temenniler bölümünde, 2024 yılındaki özverili çalışmaları değerlendirerek 2025 yılı hedeflerini açıkladı.

Başkan Denizli’den katılımcı yönetim vurgusu

Başkan Lâl Denizli, belediye olarak vatandaşlarla yakın temas içinde olduklarını vurgulayarak, şunları söyledi: “2024 yılını katılımcılık anlayışıyla şekillendirdiğimiz bir yönetim modeliyle geride bıraktık. Vatandaşlarımızın taleplerini dinleyerek, esnafımızı ziyaret ederek, ortak akılla Çeşme için fikirler üretmeye devam ediyoruz. Bu ivmenin artarak devam etmesini temenni ediyor, 2025 yılının tüm ülkemize ve Çeşme’mize sağlık, huzur ve bereket getirmesini diliyorum.”

Denetim komisyonu seçildi

Toplantıda 2025 yılı Denetim Komisyonu üyeleri kapalı oylama ile belirlendi. Ayrıca, meclis toplantılarının her ayın ilk Pazartesi günü saat 17.00’de yapılması ve meclisin tatil ayının Ağustos olarak belirlenmesi kararı oy birliğiyle kabul edildi.

Arama-Kurtarma Ekibi kuruluyor

Toplantının öne çıkan gündem maddelerinden biri, Çeşme Belediyesi Arama-Kurtarma Ekibi’nin kurulması oldu. Konu, detaylı inceleme için hukuk komisyonuna havale edilerek oy birliğiyle kabul edildi. Başkan Denizli, bu ekibin doğal afetlere hazırlık ve kriz yönetimi açısından büyük önem taşıyacağını belirtti.

Çeşme Belediyesi, Ceyhan Belediyesi ile kültürel, sosyal ve ekonomik iş birliğini geliştirmek amacıyla kardeş kent protokolü imzalama kararı aldı. Bu karar, meclis üyelerinin oy çokluğuyla kabul edildi. Çeşme Belediye Meclisi, 2025 yılına hızlı bir başlangıç yaparak yeni projeler ve iş birlikleriyle dikkat çekti. Başkan Denizli’nin liderliğinde katılımcı ve ilerici bir yönetim anlayışının sürdürüleceği mesajı verildi.