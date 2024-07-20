Çeşme Esnaf ve Sanatkarlar Odası (ÇESO) Başkan Yardımcısı Cemil Derici, pahalılıkla ilgili yapılan eleştirilerin ağır olduğunu belirterek, fiyat tarifelerinin açıkça görüldüğünü ve tüketicilerin buna göre alışveriş yapması gerektiğini savundu.

En fazla şikayet dondurma fiyatlarından

Yaz sezonuyla birlikte İzmir'in gözde tatil merkezlerinden biri olan Çeşme'de, fiyatların yüksek olması sık sık gündeme geliyor. ÇESO Başkan Yardımcısı Cemil Derici, fiyat tarifelerine yönelik açıklamalarda bulundu. Derici, en çok dondurma fiyatlarından şikayet edildiğini belirterek, "Çeşme'de 50 liraya da, 150 liraya da dondurma var. Fiyatları belirleyen etkenler; kullanılan malzeme, ürün kalitesi ve işyeri kiraları" dedi. Derici, "Eğer fiyatını görerek alıyorsanız, sosyal medyada şikayet etmeniz olmaz" şeklinde konuştu.

"Fiyatlardan şikayet edenler beach clublar önünde kuyruk oluyor"

Çeşme'deki beach club ücretlerinin de yüksek olduğuna dair şikayetler olduğunu belirten Derici, "Beach clublara giriş ücreti bin TL, içeride harcama limiti 2 bin TL ve otopark ücreti alınıyor. Ancak bu fiyatlardan şikayet edenler yine de beach clublara girmek için kuyruk oluyorlar" dedi. Derici, pahalı yerlerin tercih edilmesinin, fiyatların aslında makul olduğunu gösterdiğini ifade etti.

"Yunanistan bizim kadar kendi reklamını yapmıyor"

Derici, Çeşme ve Yunan adalarındaki fiyatların karşılaştırılmasına da değinerek, "Yunanistan bizim kadar kendi reklamını yapmıyor. Sakız adasıyla yıllardır gider geliriz. Deniz ürünleri ve mezeler neredeyse aynı fiyat. Fakat hizmet farkımız çok fazla. Bizim restoranlarımız gerçekten çok güzel. Aldığınız hizmetle ödediğiniz paraya bakacaksınız" ifadelerini kullandı.

Şikayet etmeden önce fiyatlara bakın

Çeşme esnafına yönelik yapılan eleştirilerin ağır olduğunu belirten Derici, tüketicilerin fiyatları görerek alışveriş yapmaları gerektiğini, pahalı bulunan yerlerin aslında tercih edildiğini ve hizmet kalitesinin bu fiyatlara değdiğini savundu.