1980’lerde başlayan ve 25 yıl aradan sonra yeniden hayata geçirilen festival, bu yıl da binlerce müzik ve kültürseveri bir araya getirdi.

Festivalin ilk günü, Cumhuriyet Meydanı’nda gün boyu süren konserler ve çeşitli gösterilerle başladı. Akşam saatlerinde ise ünlü sanatçı Zuhal Olcay, Çeşme Amfi Tiyatro’da sahne aldı. Belediye Başkanı Lâl Denizli, konserin ardından sahneye çıkarak Olcay’a teşekkür etti ve “Sakız Ağacım Çeşme” projesi kapsamında sanatçı adına sakız ağacı fidanı bağışı takdim etti.

Festivalin ikinci günü, milli gururumuz Filenin Sultanları’nın Dünya Şampiyonası finali ile heyecan dolu anlara sahne oldu. Türkiye–İtalya karşılaşması, Cumhuriyet Meydanı’nda dev ekranda binlerce kişiyle birlikte izlendi. Maçın ardından festival coşkusu, sahne performansları ve etkinliklerle devam etti.

Gecenin finalinde ise popüler sanatçı Emir Can İğrek, Çeşme Amfi Tiyatro’da muhteşem bir konser verdi. Başkan Denizli, İğrek’in konserinin ardından sahneye çıkarak teşekkürlerini iletti ve sanatçı adına sakız ağacı fidanı bağışı takdim etti. Bu hareketle festival, eğlenceyi doğayla buluşturarak anlam kazandı.

Çeşme Festivali 2025, geçmişin nostaljisini günümüze taşıyan etkinlikleri, müzik ve spor coşkusunu birleştiren programlarıyla katılımcılarda unutulmaz anılar bırakarak sona erdi. Belediye yetkilileri, festivalin önümüzdeki yıllarda da büyüyerek devam edeceğini açıkladı.