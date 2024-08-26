Çeşme, İzmir’in göz bebeği, Ege'nin incisi... Rüzgarı, denizi, beyaz kumsalları ve her bir köşesiyle turistlerin gözde tatil beldesi.

Turizm sezonu beklenenin altında kaldı ve bu durum, bölgedeki işletmecileri derin bir düşünceye sevk etti.

İzmir Çeşme Turistik Otelciler Birliği (ÇEŞTOB) de bu durumu masaya yatırarak, yeni bir dönemin kapılarını araladı.

Dün gerçekleşen ÇEŞTOB toplantısında, Başkan Yakup Demir aday olmadı.

Çarşaf liste ile yapılan seçimde Orhan Belge, 46 oy ile en çok alan alan üye oldu.

Yakup Demir’in başkanlık dönemi sona ererken, gözler şimdi yeni seçilecek başkana çevrildi. Orhan Belge’nin yeni başkan olmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Peki, bu yönetim değişikliği Çeşme'nin turizm rüzgarını tersine çevirebilir mi?

Yönetim Kurulu listesine baktığımda, Orhan Belge başkanlığında bunu başarabileceklerini çok net görüyorum.

İşte o liste: Yeni ÇEŞTOB Yönetim Kurulu Üyeleri şu isimlerden oluştu: Orhan Belge (Boyalık Beach Otel), Serkan Aslan (Altın Yunus Otel), Ebru Tuğgan (Ilıca Otel), Deniz Arı (Çeştur), Kadir Alpat (Radisson Taksim Otelcilik), Ozan Atilla (Saray Otelcilik), Toker Gürer (IC Marina), Kerem Ünsal (VTG Turizm), Seda Zabıtçı (Z Otel), Tuncay Karaca (Cocos Otel), Hamit Çalış (Çalış Otel), Tayfun Başkurt (Reges Otel), Hakan Güvener (İleri Otel).

Çeşme’nin bu yaz turizm sezonunda yaşadığı düşüş, sadece işletmeciler değil, bölge halkı için de büyük bir hayal kırıklığı oldu. Peki, bu düşüşün sebepleri neler?

Elbette, pandeminin ardından gelen küresel ekonomik kriz ve yüksek enflasyon gibi nedenler turizmi etkileyen faktörler arasında yer alıyor. Ancak Çeşme özelinde bakıldığında, bölgenin turizm potansiyelinin tam olarak kullanılmadığı da bir gerçek.

ÇEŞTOB’un yeni yönetiminde yer alan isimler, bu kötü geçen sezonun faturasını kesip, geleceğe dair umutlu bir yol haritası çizmeye kararlı görünüyorlar. Turizmin sadece deniz, kum, güneş üçgeninde olmadığını kavramak, bölgeye yeni ve çekici etkinlikler kazandırmak zorundalar.

Çeşme, müzik festivallerinden gurme etkinliklere, rüzgar sörfü yarışmalarından tarihi miras turlarına kadar birçok alternatifi barındırabilecek potansiyele sahip.

Bundan sonrası için ÇEŞTOB’un yeni yönetiminin alacağı kararlar, sadece işletmecileri değil, Çeşme'yi bir bütün olarak etkileyecek. Bölgedeki turizm potansiyelinin yeniden canlanması için yaratıcı çözümler ve daha geniş kapsamlı bir vizyon gerekiyor. Eğer bu hedeflere ulaşılırsa, Çeşme yine turizmin mavi düşü olarak parlamaya devam edebilir. Ancak bu noktada iş, sadece yönetimlere değil, tüm bölgeye düşüyor.

Sonuç olarak, Çeşme'nin bu yıl yaşadığı zorluklar, bir uyarı niteliğinde. Geleceğe umutla bakmak için yapılacaklar belli: Yaratıcılık, işbirliği ve Çeşme'nin büyüsünü yeniden hatırlatacak güçlü bir turizm planı.

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