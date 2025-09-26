Yenikapı Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi’nde gerçekleşen organizasyonda Çeşme Belediyesi, ÇEŞTOB ve ATD iş birliğiyle hazırlanan ortak stant, ziyaretçilerin uğrak noktası oldu.

Fuarda, damla sakızından üretilen lezzetler, zeytinyağı, reçeller, meşhur Çeşme kavunu ve acur tohumları ikram edilerek katılımcılara yöresel bir deneyim sunuldu. Özenle kurgulanan stant atmosferi, hem yerli hem de yabancı turizm profesyonellerinin ilgisini çekti.

İki gün boyunca yoğun ilgi gören Çeşme standında sektör temsilcileri, yeni iş birlikleri için görüşmeler gerçekleştirdi. İlçenin yalnızca gastronomisi değil, doğal güzellikleri, kültürel zenginliği ve güçlü turizm altyapısı da öne çıkarıldı.

Bu yıl 15 bini aşkın turizm profesyonelini bir araya getiren fuarda düzenlenen paneller ve B2B görüşmeler, destinasyon tanıtımlarına ivme kazandırdı. Çeşme’nin fuardaki görünürlüğü ise ilçenin hem ulusal hem de uluslararası alanda bilinirliğine katkı sundu.