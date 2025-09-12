Çeşme Belediyesi koordinasyonunda açılacak stant, ilçenin tarihî dokusu, doğal güzellikleri, kültürel etkinlikleri ve turizm değerlerini ulusal ve uluslararası turizm profesyonellerine tanıtacak.

ÇEŞTOB, ATD ve ilçedeki turizm profesyonellerinin iş birliğiyle kurulacak Çeşme standı, 50 ülkeden 500 satın alıcı firma ve 15.000 turizm profesyonelinin katıldığı fuarda ilçe turizminin uluslararası görünürlüğünü artırmayı hedefliyor.

Standta yapılacak tanıtım çalışmalarıyla, yeni turizm iş birlikleri kurulması ve bölge turizminin güçlenmesi amaçlanıyor. Katılımcılar, tur operatörleri, outgoing acenteleri ve DMC temsilcileriyle birebir görüşmeler yaparak yeni projeler ve ortaklık fırsatlarını değerlendirebilecek.

Fuar kapsamında Türkiye Belediyeler Birliği moderatörlüğünde düzenlenecek “Belediyeler Arası Turizm İşbirlikleri: Ortak Rotalar ve Bölgesel Güç Birliği” panelinde, Çeşme Belediye Başkanı Lâl Denizli konuşmacı olarak bulunacak. Başkan Denizli, Çeşme’nin özgün turizm vizyonunu aktararak, belediyeler arası iş birliklerinin ve bölgesel güç birliklerinin önemine dikkat çekecek.

İstanbul Turizm Fuarı, Çeşme’nin uluslararası ölçekte tanıtımını güçlendirecek bir platform olmanın yanı sıra, sektörün güncel trendleri ve geleceğe dönük stratejilerinin tartışılacağı önemli bir buluşma noktası olacak.

Çeşme’nin renkli kültürü, eşsiz doğası ve turizm potansiyeli, bu fuarla uluslararası arenada bir kez daha gözler önüne serilecek.