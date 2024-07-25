Sıcaktan bunalan ve elbisesiyle rahat hareket edemeyen Yıldız Tilbe, korumasını yanına çağırarak sahnede elbisesini kestirerek büyük bir sürprize imza attı.

Çeşme'de çılgın sahne

Çılgın dansları ve enerjik performanslarıyla tanınan Yıldız Tilbe, Çeşme konserinde de sevenlerini coşturdu. Sahneye ışıltılı ve uzun bir elbiseyle çıkan Tilbe, bir süre sonra sıcaktan bunaldığını ve elbisesiyle rahat edemediğini fark etti. Çözümü ise sahnede buldu; korumasını yanına çağırarak elbisesini 3-4 yerden kestirdi. Bu hareketiyle hayranlarını güldüren Tilbe, kesilmiş elbisesiyle daha rahat hareket ederek dans etmeye devam etti.

İbrahim Tatlıses ile barıştı

Yıldız Tilbe'nin Çeşme konseri sadece sahnedeki sürprizleriyle değil, aynı zamanda özel hayatındaki gelişmelerle de dikkat çekti. Tilbe, geçtiğimiz günlerde İbo Show'da tartıştığı ve 15 yıldır küs olduğu İbrahim Tatlıses ile barıştı. Bodrum'da bir araya gelen ikili, eski günleri konuşarak dertleşti ve aralarındaki buzları eritti.

Hayranlarından büyük ilgi

Yıldız Tilbe'nin Çeşme konseri, hayranları tarafından büyük ilgi gördü. Renkli kişiliği ve enerjik performansıyla sahneye damgasını vuran Tilbe, elbisesini kestirerek yaptığı sürprizle de unutulmaz bir gece yaşattı.