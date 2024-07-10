Çeşme'nin en köklü kooperatiflerinden biri olan Çeşme Plaj Evleri Yapı Kooperatifi'nin olağan genel kurul toplantısı, Arkas Spor Kulübü (Site Spor) tesislerinde gerçekleştirildi. Toplantıya iş insanı Kemal Çolakoğlu başkanlık etti. Açılış konuşmasını Kooperatifin Yönetim Kurulu Başkanı ve Çeşme Belediyesi eski Başkanı Ekrem Oran yaptı.

Olağan Genel Kurul gündemi kapsamında, 3 yıllık süreyle görev yapacak yeni Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyeleri seçildi. Yeni Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Tan Benadam getirilirken, yönetim ve denetim kurulu üyeleri şu isimlerden oluştu: Tan Benadam, Fethiye Füsun Tezcan, Özlem İnal, Selçuk Borovalı, Ferah Dernek, Fatih Dalan, Büşra Mesudiyeli. Denetim Kurulu üyeleri ise Eşref Baltalı, Ahmet Kurşun ve Mehmet Ali Şanlı olarak belirlendi.