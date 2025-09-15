Çeşme Stadyumu’nda gerçekleştirilen organizasyonda, Çeşme Belediye Spor Master, İzmirspor Master, Yunanistan’dan Chios Master ve Sakız Adası’ndan Terra Master takımları mücadele etti.

Turnuva süresince sahada centilmence rekabet yaşanırken, tribünlerde Ege’nin iki yakasından gelen futbolseverler dostluk atmosferini coşkuyla paylaştı. Organizasyonun sonunda düzenlenen törende tüm katılımcı takımlara madalya verildi. Çeşme Belediyesi, etkinliğin esas kazananının sahadaki skordan ziyade dostluk ve kardeşlik olduğunu vurguladı.

Çeşme Belediye Başkanı Lâl Denizli, törende yaptığı konuşmada, “Futbol, sınırların ötesinde dostluk ve kardeşlik bağlarımızı güçlendiren en güzel araçlardan biri. Bu turnuvada kazanan sahada değil, kalplerde kurulan dostluk olmuştur. Katkı sunan tüm takımlarımıza, sporcularımıza ve taraftarlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Çeşme Belediyesi, sporun birleştirici gücünü kullanarak dostluğu pekiştiren etkinlikleri önümüzdeki dönemde de sürdürmeye devam edeceğini açıkladı.