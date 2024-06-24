9 günlük tatil boyunca ilçeye giriş yapan 10 binlerce araç, Seferihisar'ın nüfusunu bir anda 8 kat artırdı. 60 bin olan nüfus, tatilcilerle birlikte yaklaşık 480 bine ulaştı. Tatilcilerin yoğun ilgisiyle ilçede adım atacak yer kalmazken, özellikle halk plajları dolup taştı. Seferihisar'ın eşsiz koyları ve plajları, tatilcilere unutulmaz anlar yaşattı.

Turizmin gözbebeği Çeşme'de, 9 günlük bayram tatilinde oteller yüzde 100 doluluğa ulaşırken, nüfus da 1 milyona dayandı. Hava sıcaklıklarının da yüksek olması nedeniyle Çeşme Belediyesi tarafından ücretsiz işletilen Mavi Bayraklı Ilıca Plajı başta olmak üzere doldu taştı.Turizmde markalaşan Alaçatı, bu bayram tatilinde de en çok tercih edilen belde oldu. Alaçatı'nın tarih kokan sokaklarında insan seli yaşandı. Öte yandan bayram tatili boyunca Çeşme'ye giriş çıkış yapan araç sayısı da belli oldu. Edinilen bilgiye göre; 14 Haziran Cuma gününden 23 Haziran Pazar günü gece yarısına kadar 288 bin 615 araç, Alaçatı ve Çeşme otoyol gişelerinden Çeşme'ye giriş yaparken, 244 bin 704 araç da çıkış yaptı.