Dün saat 11.40 sıralarında Çeşme'nin Alaçatı Mahallesi'nde Delikli Koy mevkiinde çıkan yangın, hızar makinesiyle çalışan vatandaşların sebep olduğu alevlerin otluk alana sıçramasıyla başladı. Kısa sürede ormanlık alana yayılan yangına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 2 uçak, 4 helikopter, 16 arazöz, 3 su ikmal aracı, 3 dozer ve yer ekipleri müdahale etti.

Yangın kontrol altına alınsa da, kanser hastası 68 yaşındaki Mesut Coşkunöz, oğlu Hilmi Coşkunöz (38) ve yeğeni Mine Elmas (35) hayatını kaybetti. Hilmi Coşkunöz'ün, babasına refakat ederken hastanede enfeksiyon kaptığı ve iki gün önce taburcu olduğu öğrenildi.

"Dağa doğru kaçmaya çalışıyoruz"

İki çocuk annesi ve kalp hastası Mine Elmas'ın yangın sırasında çektiği video, dehşeti gözler önüne serdi. Elmas videoda, "Evlerimizin olduğu yer yanıyor. Dağa doğru kaçmaya çalışıyoruz. Bulunduğumuz yerde 4 yetişkin, 3 çocuk var" diyordu. Elmas’ın yangın sırasında hem kendi çocuğunu hem de Hilmi Coşkunöz’ün çocuğu ve eşi Simay’ı kurtarmaya çalıştığı, sonrasında babasına ve Hilmi’ye yardım etmek için geri döndüğü, ancak alevler arasında kaldığı belirtildi.

Yangında bacaklarından yaralanan Simay Coşkunöz, İzmir Adli Tıp Kurumu önünde cenaze işlemlerinin tamamlanmasını beklerken görüntülendi. Cenazelerin otopsi işlemleri tamamlandıktan sonra ailelerine teslim edileceği ve Buca Adatepe Cami'nde ikindi namazını müteakip defnedileceği bildirildi.

Soruşturma devam ediyor

Olayla ilgili olarak 4 şüpheli gözaltına alındı ve jandarmadaki işlemleri devam ediyor. İzmir'deki bu trajik yangın, sorumluların belirlenmesiyle ilgili soruşturmanın devam ettiğini gösteriyor.