İzmir'in Çeşme ilçesindeki orman yangınında hayatını kaybeden üç kişiden Mine Elmas'ın (35) çektiği son görüntü ortaya çıktı. Görüntüde Elmas'ın yangının evlerine yaklaştığını, çocukları ve komşularıyla kaçmaya çalıştıklarını anlattığı anlar yer aldı.

Çeşme ilçesi Alaçatı Mahallesi Deliklikoy mevkiindeki ormanda önceki gün çıkan yangında yörede yaşayan sıhhi tesisat ustası Mesut Coşkunöz (68), oğlu grafik tasarımcı Hilmi Coşkunöz (40) ve ev kadını Mine Elmas (35) hayatını kaybetti.

Hayatını kaybedenlerin cenazeleri, yapılan inceleme sonrası otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yangından sağ kurtulanlar arasında Hilmi Coşkunöz'ün eşi, çocuğu ve Mine Elmas'ın iki çocuğunun bulunduğu öğrenildi.

Hayatını kaybedenlerin cenazelerinin otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edileceği belirtildi. Adli tıp kurumu önünde otopsi işlemlerinin bitmesini bekleyen Hilmi Coşkunöz'ün eşi Simay Coşkunöz'ün ise bacaklarında çizikler ve yanıklar olduğu görüldü.

Yardım etmek isterken alevlerin arasında kalmış

Yangında hayatını kaybeden ve akraba olan üç kişinin, dumandan etkilenmemek için yangının aksi yönüne kaçmaya çalıştıkları, Mine Elmas'ın kanser hastası Mesut Coşkunöz ile oğlu Hilmi Coşkunöz'e yardım etmek isterken alevlerin arasında kaldığı öğrenildi.

Elmas'ın cep telefonu kamerasıyla kayda aldığı son görüntü de ortaya çıktı. Görüntüde, Mine Elmas'ın yangının evlerine yaklaştığını, çocukları ve komşularıyla kaçmaya çalıştıklarını anlatarak, "Evlerimizin olduğu yer yanıyor. Şu anda dağa doğru kaçmaya çalışıyoruz. Dört yetişkin üç çocuk var" dediği anlar yer aldı.

Gözaltına alınan beş şüpheliden ikisi tutuklandı

Bahçede kaynak ve hızar işleri yaparken kıvılcımların makiliğe sıçraması sonucu yangını çıkarttığı tespit edilen beş şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi

Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan beş şüpheliden Alparslan E. ve Özkan G. tutuklanırken, üç kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.